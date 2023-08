4 idee regalo per i fan di Teenage Mutant Ninja Turtles

Leggi su tuttotek

(Di sabato 12 agosto 2023) In questo articolo vi consiglieremo ben 4 prodotti per i fan delle Tartarughe, in attesa dell’uscita del filmMayhem Le Tartarughe, conosciute anche come, sono diventate un’icona della cultura pop dagli anni ’80. Questa serie, nata come un fumetto indipendente, ha rapidamente conquistato i cuori di milioni di fan di tutte le età, dando vita a un franchise di successo che ha spaziato dai fumetti ai cartoni animati, ai film e ai prodotti collezionabili. E con l’uscita del nuovissimo film “Tartarughe: Caose” fissata per il 30 agosto, abbiamo ben pensato di realizzare questi ...