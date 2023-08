Zielinski-Gabri Veiga | nuovo possibile scenario | le ultime sulle trattative

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il mercato del Napoli è pronto a infiammarsi:sulla questione che riguarda Piotr. Il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro si appresta a concludersi: quest’oggi, gli azzurri affronteranno i ciprioti dell’Apollon Limassol alle ore 18:30 per l’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato, prima di poi fare ritorno a Napoli stesso in serata. La Serie A dei partenopei comincerà infatti il prossimo 19 agosto: la gara d’esordio dei ragazzi di Rudi Garcia sarà contro il Frosinone neopromosso allo stadio Benito Stirpe. Prima di questo match, però, il tecnico francese spera di poter contare su altri rinforzi che arriveranno dal mercato., si infiamma il mercato del Napoli Dopo gli ...

Zielinski in partenza, il Napoli piomba su Gabri Veiga e Koopmeiners La Gazzetta dello Sport

