(Di venerdì 11 agosto 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato oggi il licenziamento dii funzionari regionali incaricati del reclutamento militare per sradicare un sistema di corruzione che consente in ...

ha anche annunciato che "prima della nomina dei nuovi capi" regionali del reclutamento militare "ci sarà un' ispezione da parte della Sbu ", il servizio di sicurezza dell'Ucraina. "Tra due ...È stata la base delle Nazioni Unite per l'di evacuazione dei civili dall'impianto ... PUBBLICITÀ Reznikov "silurato" A Kiev, intanto, il presidente ucraino Volodymyrsta per ......a far dimenticare che il principe sauditabin Salman nel 2018 aveva "autorizzato" un'per "...sfruttare il vertice Cop28 per ospitare un faccia a faccia tra Vladimir Putin e Volodymyr,...

Zelensky, operazione anticorruzione: licenziati tutti i reclutatori militari. Bombe russe sull'hotel Onu Tiscali Notizie

"Arricchimento illegale, legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente, profitti illeciti, trasporto illegale attraverso la frontiera di coscritti", è ciò di cui sono accusati. L'albergo che ospita i ...Ore 03:55 - Russi avanzano a Kupiansk, ucraini conquistano posizioni a Bakhmut ...