Zelensky licenzia tutti i capi regionali del reclutamento Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi il licenziamento di tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare per sradicare un sistema di corruzione che consente in ...Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, ha annunciato il licenziamento di tutti i capi dei centri militari regionali. "Licenziamo tutti i centri di comando regionali - ha detto dopo una riunione del C ...