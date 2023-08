Zelensky chiama | Putin risponde | il Mar Nero ora è il posto più pericoloso del mondo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'Ucraina decide di far partire le navi col grano e contemporaneamente dichiara obiettivo legittimo ogni nave russa. La Russia non starà a guardare. E il tutto in un mare che bagna ben tre stati Nato (Turchia, Romania e Bulgaria), col rischio incidenti che aumenta esponenzialmente