Xiaomi Mix Fold 3 e Pad 6 Max | Redmi K60 Ultra e Pad SE in arrivo il 14 agosto

L'attesa è alle stelle per l'evento imminente diil 14 agosto, in cui verranno svelati prodotti di spicco tra cui il nuovo pieghevoleFold 3. Il marchio Redmi si unisce alla festa, portando in scena il nuovo Redmi K60 Ultra . La pagina ...IlFold 3 è destinato a sorprendere a livello di sottigliezza, misurando soltanto 4.93 mm quando è aperto e compatti 9.8 mm quando è chiuso. Per fornire un confronto, il suo predecessore ...Proprio oggiha rivelato il giorno della presentazione ufficiale dei suoi nuovi prodotti e al tempo stesso Lei Jun , CEO e fondatore di, ha svelato le prime immagini delloFold 3 , il nuovo smartphone pieghevole dell'azienda cinese. Già nel mese scorso si parlava del suo possibile arrivo in agosto , ma non si sapeva la data esatta. Però, evidentemente il ...

Xiaomi MIX Fold 3 si mostra ufficialmente in vista dell'imminente presentazione

Come un fulmine a ciel sereno, un altro protagonista si aggiunge al mega-evento estivo che si sta per tenere: Xiaomi Band 8 Pro sarà presentata ufficialmente, come confermato dai… Leggi ...Pubblicati nuovi teaser su Xiaomi MIX Fold 3, il nuovo smartphone pieghevole che punterà molto anche sulla fotocamera.