WWE | Nulla in programma per Gable Steveson

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 agosto 2023)ha fatto il suo tanto atteso debutto in WWE ad NXT Great American Bash, seguendo le orme del collega medaglia d’oro Kurt Angle. Purtroppo per, il debutto non è stato l’incontro da sogno che sperava. Affrontando Baron Corbin,non è stato ben accolto dal pubblico presente e l’incontro è terminato in un no contest dopo che entrambi gli uomini non sono stati in grado di rialzarsi in tempo ed il conteggio dell’arbitro è arrivato a 10. Un aggiornamento sullo stato didopo il debutto sul ring è stato pubblicato dal Wrestling Observer Newsletter. Pare che l’olimpionico sia stato menzionato di sfuggita, ma chesia stato deciso per quanto riguarda la sua rivalità con Corbin. Quando nel backstage è stato chiesto di...