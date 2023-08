Wta Montreal 2023 | Paolini ko agli ottavi contro Pegula

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – Jasmineesce di scenadi finale del torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 2.788.468 dollari). L’azzurra, numero 49 del mondo, cede alla statunitense Jessica, numero 3 del ranking Wta e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-0 in un’ora e 10 minuti. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Tennis News Interviste Tennis Uno dei motivi più interessanti del torneo1000 diera senza dubbio il suo rientro e Caroline Wozniacki ha mantenuto le attese. L'ex numero uno al mondo è stata ferma per oltre tre anni, ha concepito due figli ed aveva appeso ...Jasmine Paolini esce di scena agli ottavi di finale del torneo1000 di(cemento, montepremi 2.788.468 dollari). L'azzurra, numero 49 del mondo, cede alla statunitense Jessica Pegula, numero 3 del rankinge quarta testa di serie, con il punteggio ...Dopo Toronto, anche il programma deldidi venerdì 10 agosto interrotto momentaneamente per pioggia. Al momento della sospensione erano in campo Swiatek - Muchova , con la numero 1 al mondo trascinata al terzo set, e ...

Wta Montreal, esordio vincente per Jasmine Paolini Adnkronos

Montreal – Camila Giorgi esce dal Torneo Wta di Montreal. L’Azzurra ha perso al secondo turno con la ceca Petre Kvitova, numero 8 del seeding con il risultato di 6-2 5-7 6-0. Resta Jasmine Paolini in ...Jasmine Paolini gioca alla pari nel primo set contro Jessica Pegula, poi viene travolta dal servizio e dai colpi dell'americana.