Wta Montreal 2023 | ordine di gioco | programma e orari venerdì 11 agosto

(Di venerdì 11 agosto 2023) del Wta 1000 di per la giornata di 11. Si disputano tutti i quarti di finale, ma a causa della pioggia ci sono anche due ottavi ancora da giocare. Doppio turno, quindi, per le vincenti di Sabalenka-Samsonova e Kvitova-Bencic, che scenderanno in campo in apertura di per poi tornarci nel corso della sessione serale. In notturna anche la sfida tra Rybakina e Kasatkina, mentre Iga Swiatek giocherà ancora nella serata italiana. COURT CENTRAL Ore 18:00 – (15) Samsonova vs (2) Sabalenka a seguire – (4) Pegula vs (6) Gauff a seguire – (1) Swiatek vs Collins Ore 01:00 – (15) Samsonova o (2) Sabalenka vs (7) Kvitova vs (12) Bencic a seguire – (10) Kasatkina vs (3) Rybakina COURT ROGERS Ore ...

Elena Rybakina se la vedrà contro Daria Kasatkina nei quarti di finale del1000 di2023 (Canada) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La kazaka sta dimostrando di non aver accusato il colpo per non essere riuscita a difendere ...Iga Swiatek se la vedrà contro Danielle Collins nei quarti di finale del1000 di2023 (Canada) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La polacca è reduce dal faticoso successo di quasi tre ore maturato ai danni della ceca ...Coco Gauff se la vedrà contro Jessica Pegula nei quarti di finale del1000 di2023 (Canada) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La diciannovenne statunitense ha il vento in poppa dopo aver trionfato la settimana scorsa ...

Wta Montreal - Durissimo diverbio in campo tra Sakkari e Collins: "Stai zitta" Tennis World Italia

Si è conclusa una giornata molto difficile al WTA 1000 di Montreal (Canada, cemento). Il meteo non è infatti stato clemente con il torneo e per via della pioggia gli organizzatori hanno dovuto fermare ...Si è conclusa poco fa una giornata molto difficile al WTA 1000 di Montreal (Canada, cemento). Il tempo meteorologico non è infatti stato clemente con il torneo e per via della pioggia gli organizzator ...