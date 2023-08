WTA Montreal 2023 | la pioggia crea problemi | rinviate due sfide Swiatek avanza con fatica | bene Rybakina Paolini out

(Di venerdì 11 agosto 2023) Si è conclusa una giornata molto difficile al WTA 1000 di(Canada, cemento). Il meteo non è infatti stato clemente con il torneo e per via dellagli organizzatori hanno dovuto fermare tutto per diverse ore a giornata in corso (al momento della sospensione si stavano disputando le partite-Muchova e Kasatkina-Bouzkova, mentre era già terminata la sfida tra Jessica Pegula e Jasmine). La conseguenza è stata che alla fine si sono svolti soltanto sei degli ottavi di finale che erano precedentemente in programma. I due incontri non giocati sono stati Kvitova-Bencic e Samsonova-Sabalenka: entrambi verranno recuperati oggi nel primo pomeriggio canadese (alle 18:00 in Italia) e poi le due tenniste vincitrici si affronteranno, sempre nella stessa giornata, nei quarti di finale. Il successo più ...

Coco Gauff se la vedrà contro Jessica Pegula nei quarti di finale del1000 di2023 (Canada) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La diciannovenne statunitense ha il vento in poppa dopo aver trionfato la settimana scorsa ...Iga Swiatek supera in tre set Karolina Muchova in un match a lungo interrotto per la pioggia. Anche la prossima settimana la polacca sarà in testa al ranking mondiale [1] I. Swiatek vs [14] K. Muchova ...Alle 18 italiane gli ultimi due ottavi non completati giovedì. Alle 20 il derby Pegula - Gauff e poi Swiatek - Collins Dopo i lunghi ritardi per pioggia che hanno disturbato la giornata di giovedì, ci ...

WTA Montreal, il programma di venerdì 11 agosto: dalle 18 recupero ottavi, alle 20 si comincia con i quarti di finale Ubitennis

Tennis | WTA | La pioggia ha rovinato i programmi della giornata di ottavi di finale del WTA 1000 di Montreal, tanto che due giocatrici tra Aryna Sabalenka, Liudmila ...Alle 18 italiane gli ultimi due ottavi non completati giovedì. Alle 20 il derby Pegula-Gauff e poi Swiatek-Collins ...