Wta 1000 Montreal 2023 | il montepremi e il prize money

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ile ildel Wtadi, prestigioso evento canadese in programma sul cemento outdoor da lunedì 7 a domenica 13 agosto. La numero uno al mondo, Iga Swiatek, guida il seeding del torneo, seguita dalla rivale Aryna Sabalenka, a caccia di punti per soffiarle la vetta del ranking mondiale. Presenti anche Elena Rybakina, Jessica Pegula e tutte le altre big tranne Ons Jabeur, fermata da un infortunio al ginocchio. L’unica tennista azzurra ai nastri di partenza del main draw è invece Jasmine Paolini, ma non è escluso che possano arrivarne dal tabellone cadetto. Iltotale dell’evento dial femminile corrisponde a 2 milioni e 536mila 292 euro totali, dei quali 413mila 400euro andranno a ...

Complice la pioggia, si è allineato nella serata di venerdì il tabellone dei quarti di finale deldi Montreal. Le quattro semifinaliste del torneo usciranno dalle seguenti sfide: Swiatek - Collins, Pegula - Gauff, Kasatkina - Rybakina, Bencic - Samsonova. Gli ultimi due quarti giocati ...Belinda Bencic se la vedrà contro Liudmila Samsonova nei quarti di finale deldi Montreal 2023 (Canada) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La svizzera è reduce dalla vittoria in rimonta ai danni dell'acciaccata ceca Petra Kvitova, ...La numero unodopo la vittoria in tre set contro Muchova in una giornata caratterizzata dalla pioggia: 'L'aspetto più complesso è stato alzare la mia adrenalina dentro il match' Aldi Montreal, nella riedizione della finale del Roland Garros 2023 , ancora una volta ad imporsi è stata la numero uno del mondo Iga Swiatek che ha così impedito alla ceca Karolina Muchova di ...

Tennis | WTA | Importante colpo di scena a Montreal, perché Liudmila Samsonova ha eliminato la testa di serie numero 2 e grande favorita alla finale nella parte bassa ...