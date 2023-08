Wonder Woman | il terzo film non si farà

Nei giorni scorsi, sul web è trapelata la notizia dello sviluppo di3 , confermata dalla stessa Gal Gadot . In queste ore, Variety ha però pubblicato un report secondo cui il terzo capitolo sulle avventure di Diana Prince non è nei piani attuali del nuovo ...Un marchio di fabbrica che ha influenzato tanti a Hollywood , compresa Gal Gadot , che per la suaha proposto una versione aggiornata della "corsa alla Cruise". Sicuramente affascinata ...Anzi, ha appena dichiarato di star preparando3 . Insomma, l'action è nel suo Dna. 'Prima di tutto devo dire che sono una grande fan di questo genere - Bond , Mission Impossible , Bourne ...

Wonder Woman 3: ma il sequel si farà davvero Le dichiarazioni di Gal Gadot sono state già smentite Best Movie

Stando ad un nuovo report condiviso da Variety, James Gunn e Peter Safran non avrebbero intenzione di sviluppare Wonder Woman 3, dato invece per certo dalla sua interprete, Gal Gadot.Gal Gadot versione al femminile di James Bond Ora sì, con Heart of Stone, il nuovo film disponibile in streaming su Netflix ...