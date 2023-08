Wissam Ben Yedder accusato di stupro | i fatti risalgono ad un mese fa

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il calciatoreBenè stato rilasciato su cauzione dopo uno stato di fermo giudiziario per un’accusa di “, tentatoe violenza sessuale” per presunti atti commessi in Costa Azzurra ilscorso. Lo ha reso noto la Procura generale di Nizza. Anche il fratello minore del calciatore è stato denunciato. Secondo una fonte vicina al caso, le presunte vittime sarebbero due giovani donne di nazionalità francese. Isarebbero avvenuti il 10 luglio scorso nella cittadina di Beausoleil, alle porte del Principato di Monaco. Oggi intanto il giocatore si è allenato regolarmente con i suoi compagni del Monaco, in vista della partita della prima giornata di Ligue 1 contro il Clermont. SportFace.

