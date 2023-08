Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 agosto

(Di venerdì 11 agosto 2023)non sarà mai vuota tra chi parte e chi arriva anche nelche prevede Ferr. Sono tanti i turisti che giungeranno nel fine settimana e si godranno qualche giorno nella Capitale, c’è poi chi non partirà e resterà in città. Cosa fare12 e132023? Noi abbiamo qualche idea da suggerire.12 e 132023: cosa fare nella Capitale Ecco 5 deglipresenti aneldel 12 e 132023: Sessantotto Village:12il tributo a Vasco Rossi e13 sarà dedicata alla musica e alla poesia dei Nomadi. Circo Maximo ...

" Flussi di traffico in crescita a luglio rispetto all'anno scorso: +2% su gran parte d'Italia, ... Il primodi agosto Secondo fine settimana di agosto con un sabato di bollino nero per le ......sempre il tracciato con maggiori carichi di traffico è stato il Grande Raccordo Anulare di... Tre cantieri su quattro sono stati quindi fermati fino al primodi settembre. Lungo la rete ...Meteo, nelarriva sull'Italia l'Anticiclone Africano Nerone: ma tornano anche temporali e grandine - L'... con il caldo che si farà sentire anche ae Firenze. Sulla Sardegna i termometri ...

Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 12 e domenica ... RomaToday

Flussi di traffico in crescita a luglio secondo l’Osservatorio del traffico Anas rispetto all’anno scorso: +2% su gran parte d'Italia, con un picco al Sud del +4% e in Sicilia del +5%. Sulla rete Anas ...ROMA – Flussi di traffico in crescita a luglio secondo l’Osservatorio del traffico Anas rispetto all’anno scorso: +2% su gran parte d’Italia, con un picco al Sud del +4% e in Sicilia ...