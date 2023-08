(Di venerdì 11 agosto 2023) AGI - Undiper partecipare al vertice sul salario minimo. È l'opzione scelta da Giorgiaper rientrare dalle vacanze in Puglia col compagno e la figlia, alla volta dell'incontro a Palazzo Chigi. Una scelta non pubblicizzata ma che e' stata 'svelata' anche da una coincidenza 'bipartisan': sulBrindisi-Roma preso dae dalla sua famiglia, tra i passeggeri, oltre alla sorella Arianna e al cognato, e ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, c'era infatti anche il leader di Sinistra Italiana, Nicola, anch'egli di ritorno da una breve vacanza in Puglia. Anche lui, verso Roma per il vertice a Palazzo Chigi.

AGI - Undiper partecipare al vertice sul salario minimo. È l'opzione scelta da Giorgia Meloni per rientrare dalle vacanze in Puglia col compagno e la figlia, alla volta dell'incontro a Palazzo ...La premier e il segretario nazionale di Sinistra italiana si sono ritrovati casualmente sullo stessodiBrindisi - Roma. Entrambi, infatti, tornavano dal mare della Puglia. Da ieri sera in ...La presidente del Consiglio e il segretario nazionale di Sinistra italiana si sono ritrovati casualmente sullo stessodiBrindisi - Roma. Entrambi, infatti, tornavano dal mare della Puglia.

Volo di linea per Meloni (che a bordo 'incrocia' Fratoianni) AGI - Agenzia Italia

Il presidente del Consiglio lo ha scelto per rientrare dalle vacanze in Puglia col compagno e la figlia e partecipare al vertice sul salario minimo a Palazzo Chigi ...TRIESTE - «Il collegamento aereo diretto tra l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e il centro di Milano - raggiungibile da Linate in 12 minuti grazie alla nuova linea della metropolitana ...