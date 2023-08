Volley | Italia settima ai Mondiali Under 19 Battuto l’Egitto | Bristot e Magliano top scorer

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’ha concluso al settimo posto i19 dimaschile. Dopo la cocente sconfitta contro la Corea del Sud ai quarti di finale e il ko rimediato con il Belgio nei playoff di rincalzo, la nostra Nazionale ha saputo reagire controe si è imposta con il punteggio di 3-0 (25-16; 25-22; 25-23). Gli schiacciatori Alessandroe Lorenzohanno messo a segno 17 punti a testa sotto la regia di Giacomo Selleri. L’altro attaccante Marco Fedrici ha chiuso con 9 punti all’attivo, 7 punti (3 muri) per il centrale Pardo Mati affiancato in reparto da Federico Miraglia. Agli africani non è bastato il bomber Shrief Helawy (19 punti). Foto: FIVB