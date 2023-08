Volley femminile | l’Italia conquista il bronzo ai Mondiali Under 19 Giappone battuto al tie-break

(Di venerdì 11 agosto 2023)hato la medaglia diai19 di. Le azzurre hanno sconfitto ilper 3-2 (19-25; 25-14; 22-25; 25-23; 16-14) nella finale per il terzo posto andata in scena a Osijek (Croazia). La nostra Nazionale, che ieri si era dovuta inchinare al cospetto degli USA in semifinale, si è confermata sul podio della rassegna iridata di categoria dopo i due trionfi del 2015 e del 2017 e i secondi posti del 2019 e del 2021 (va precisato che le precedenti quattro edizioni erano di livello18). Le ragazze di coach Michele Fanni hanno saputo rimontare da 0-1 e 1-2, riuscendo a imporsi ai vantaggi di un tie-estremamente concinato e avvincente....

...e maschile. Una splendida estate con oltre 180 partecipanti tra atlete e atleti, resa possibile dal grande impegno e la collaborazione tra i Club partners del Camp: il Cuneo, il ......e maschile. Una splendida estate con oltre 180 partecipanti tra atlete e atleti, resa possibile dal grande impegno e la collaborazione tra i Club partners del Camp: il Cuneo, il ...Calendario completo delle azzurre Campionato Europeo2023 Pool B in ITALIA 15/08 ore 20, Arena di Verona (Verona): Italia - Romania 16/08 ore 18, Arena Di Monza (Monza): Svizzera - Bosnia ...

Inizia domani (ore 9,30) con i due tabelloni di qualificazione, sui campi del Country Club Cuneo, il classico appuntamento giovanile ITF under 18 maschile e femminile categoria J 30 ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...