Volley | Davide Mazzanti | “Non decido chi sono le persone giuste e sbagliate”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Le scelte del CTin vista degli Europei difemminile hanno fatto discutere. Su tutte tiene banco l’esclusione di Monica de Gennaro, da anni ormai una colonna della nazionale azzurra e considerato da molti una pedina imprescindibile. Fuori anche Cristina Chirichella e Caterina Bosetti, preferite invece le atlete che hanno partecipato all’ultima VNL. Di questo e non solo il CT ha parlato in un intervento ai microfoni della RAI: “Citanteche meriterebbero la maglia della nazionale e che ho dovuto lasciare fuori. Non c’è solo Monica (De Gennaro), c’è anche Cristina (Chirichella), c’è Alessia (Gennari), c’è Sarah (Fahr)”. “Io nonquello che decide se leo ...

... dall'assistente Marco Rostagno , dal preparatore atleticoPartegiani , dallo scoutman ... e al lavoro sul campo da beachal Palavillage di Grugliasco. In via di definizione il calendario ...La schiacciatrice classe 2003 è quindi a disposizione del ctMazzanti per il prossimo Campionato Europeo femminile , che avrà inizio martedì 15 agosto. L'Italvolley esordirà all'Arena di ...Antropova sarà quindi ufficialmente a disposizione del ct azzurroMazzanti per il prossimo ... Leggi anche Italia con Egonu e Antropova agli Europei di. A casa Bosetti Leggi i commenti ...

Le azzurre si ritroveranno domenica 13 agosto a Verona per poi aprire la massima competizione continentale contro la Romania il 15 agosto ...La cerimonia è avvenuta oggi pomeriggio presso il Comune di Scandicci. L'atleta potrà regolarmente prendere parte agli Europei con la nazionale azzurra ...