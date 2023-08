Voli a rischio | attenzione all’overbooking | cos’è e chi rischia di non andare in vacanza

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 11 agosto 2023) Si sente parlare sempre più spesso di persone escluse dal volo pur avendo un biglietto perfettamente valido. La causa è l’overbooking. Ti sei appena sistemato sul tuo posto. I braccioli sono abbassati e la tendina della finestra è alzata, quasi pronto per il decollo. All’improvviso, la voce dell’assistente di volo riempie la cabina e fa una domanda che sembra assurda: chiede se ci sono volontari per scendere. Il tuo volo, quindi, si trova in overbooking (sovraprenotazione). Molti passeggeri possono trovarsi nella condizione di essere rifiutati all’imbarco del volo a causa dell’overbooking – grantennistoscana.itL’overbooking è il modo in cui una compagnia aerea si assicura di non avere posti vuoti al decollo. Per farlo, vende più biglietti di quanti ne abbia disponibili sull’aereo. I posti vuoti, infatti, sono una grande perdita finanziaria per le compagnie aeree. Eventi come questi ...