Vittoria Belvedere molestata sul set | “La prima volta avevo 18 anni e lui intorno ai 70”

Estratto dell'articolo di Emilia Costantini per il 'Corriere della Sera'4 'Avrò avuto 7 o 8 anni e ho subìto vero e proprio razzismo, perché ero meridionale: una calabrese emigrata in Brianza'. ...Attrice, modella e conduttrice del Festival di Sanremo nel 2002 , in coppia con Manuela Arcuri , entrambe al fianco di un mostro sacro come Pippo Baudo . È, donna dal fascino magnetico, che si è concessa in un'intervista al Corriere della Sera e nella quale ha rivelato come la bellezza, soprattutto nei primi anni di carriera, possa ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo In un'intervista sul Corriere della Sera l'attricetraccia un bilancio della sua vita e della sua carriera, che l'ha portata sin da giovanissima a recitare divisa tra cinema, serie tv e teatro. E racconta anche di alcune proposte ...

Vittoria Belvedere: «In Brianza da piccola ho capito cosa è il razzismo. Le mamme dicevano ai figli: “Non... Corriere della Sera

La nota attrice in un'intervista ricorda la sua infanzia quando i suoi genitori dalla Calabria si trasferirono a Vimercate ...Vittoria Belvedere è nata a Vibo Valentia, da una famiglia di contadini. L’attrice Vittoria Belvedere (foto Marco Provvisionato/ ipa-agency. (Corriere della Sera) ...