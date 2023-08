Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Susan Farmer

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il giorno 13 luglio 2015 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 3 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre a un peso molto elevato ha dovuto fare i conti anche con problemi neurali che le hanno causato il blocco dell’uso delle gambe, anche se poi si è ripresa. Un compito veramente difficilissimoal, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 37 anni, vive a Eddy, Texas, e pesa ben 276 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati strabilianti perdendo ben 122 kg per ...