Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Brandon Scott

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il giorno 15 aprile 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che per amore della sua donna metterà in campo una forza di volontà eccezionale, nella speranza di perdere i chili necessari per poterla sposare senza essere per lei un peso. E come vedremo arriverà quasi a dimezzare i suoi kg.al, il protagonista, ha 33 anni, vive a Columbus, Ohio e all’inizio del suo percorso pesa ben 325 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati straordinari ...