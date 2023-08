Violenze nel noto parco | svolta nelle indagini | c’è un arresto

Leggi su notizie

(Di venerdì 11 agosto 2023) Gravissimi episodi disessuali, ai danni di donne, si sono verificatiultime settimane: in merito a ciò c’è stata una importanteda parte delle forze dell’ordine Tra il 20 giugno ed il 24 luglio aveva incuto terrore neldella città. Ci troviamo a Milano, precisamente nel ‘Montanelli‘, dove un uomo ha violentato sessualmente cinque ragazze in altrettanti episodi. Dopo la denuncia da parte delle vittime le forze dell’ordine si sono messe immediatamente alla caccia per trovare l’individuo. Proprioultime ore laufficiale: secondo quanto riportato da più fonti pare che l’aggressore, un uomo di 34 anni senza fissa dimore, è stato arrestato. A compiere ...