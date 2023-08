"Violenza sessista". Solita indignazione femminista se è lui a smascherare le corna

...ad una mentalitàe maschilista che rimane predominante nell'esercito e cui solamente oggi le autorità civili e militari hanno iniziato a porre un freno perseguendo alcuni casi di...C ristina Seymandi si sente vittima di una. E dice che a parti invertite del modo in cui il suo ormai ex fidanzato Massimo Segre l'ha trattata alla festa di fidanzamento di Torino non ne avrebbe parlato nessuno. Perché "all'...Da diversi punti di vista hanno condannato questo atteggiamentoche assume maggior rilievo ... presidente dell'Osservatorio Regionale sullacontro le donne e i minori, di convocare l'...

Al contrario lei sarebbe l'eroina che sconfigge il patriarcato e lui il viscido traditore. Ma quando è l'uomo a denunciare l'infedeltà della compagna scatta subito la ...Negli ultimi dieci anni portò avanti battaglie femministe e antifasciste attraverso libri, televisione, radio, social network e monologhi, raggiungendo un po' tutti ...