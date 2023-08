Violenza ostetrica | quando il parto si trasforma in trauma psicologico

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’arrivo di un figlio è un evento tanto gioioso quantotivo, soprattutto per la madre. Già dalla gravidanza, la donna si trova a vivere profondi stravolgimenti fisici e psicologici. Per questo, il periodo gravidico e postnatale rappresenta per molte un momento di grande fragilità emotiva in cui, spesso, può verificarsi un’alternanza tra felicità e sentimenti ambivalenti, quali dubbi, incertezze, ansie e, persino, paure. Tali sensazioni possono essere difficili da accettare e, se non elaborate correttamente, divenire fattori di rischio per la salute mentale della donna e avere anche importanti implicazioni sulla coppia, sul feto e sull’intero sistema familiare. Oggi sappiamo, infatti, che esiste una stretta correlazione tra il benesseredella madre e quello del bambino: un figlio è sano se anche la sua mamma sta bene. Pertanto, solo ...