Violenta una donna e riprende lo stupro col cellulare | arrestato

Violenta una ragazza e riprende tutto con il cellulare: arrestato 28enne. È quello che è successo a Roma. Ad un cittadino ecuadoriano di 28 anni sono stati contestati i reati di violenza sessuale ...Le indagini sono partite dalla denuncia da parte della vittima: l'uomo l'avrebbe drogata o fatta ubriacare per poi abusare di lei in almeno due occasioni ...