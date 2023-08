Villarreal – Real Betis – probabili formazioni

(Di venerdì 11 agosto 2023) Una delle partite più importanti del weekend inaugurale della Liga 2023-24 si svolgerà all’Estadio de la Ceramica domenica 13 agosto sera, con ilche accoglierà il. La squadra di casa si è classificata quinta nella massima serie spagnola la scorsa stagione con 64 punti, con quattro punti di vantaggio sulsesto classificato, ed entrambe le squadre punteranno nuovamente a un posto in Europa nella prossima stagione. Il calcio di inizio diè previsto alle 19:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIl ...

... che significa qualificazione in Champions League, per la quarta piazza è lotta tra Siviglia eSociedad, entrambi offerte a 3, con ilcostretto a inseguire a quota 3,50.E poi il Siviglia vincitore dell'Europa League, laSociedad che si è qualificata in Champions, il, il Betis e l' Athletic Bilbao che sono sempre da temere. LaLiga 2023/24 inizia, l' ...... Siviglia - Valencia; Sabato 12 agosto -Sociedad - Girona; Las Palmas - Mallorca; Atletico Bilbao -Madrid; Domenica 13 agosto - Celta Vigo - Osasuna;- Betis Siviglia; Getafe - ...

Villarreal-Real Betis (domenica 13 agosto 2023 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Si attendono emoz... Infobetting

Le probabili formazioni di Villarreal-Betis, match di scena allo stadio della Ceramica valido per la prima giornata della Liga ...Il conto alla rovescia è finito: Premier e Ligue1 riprendono con i campioni del Manchester City che cercano il record assoluto di quattro titoli consecutivi (non c'e' riuscito nessuno in 134 anni), e ...