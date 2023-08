Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2023 ore 12 | 30

(Di venerdì 11 agosto 2023)DELL’11 AGOSTOORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO BLOCCATO SULLA A1 FIRENZEPER UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 461+000 TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO. MASSIMA PRUDENZA PER CHI VIAGGIA IN QUEL TRATTO AUTOSTRADALE, IL FUMO CHE INVADE LA CARREGGIATA PUÒ RIDURRE LA VISIBILITÀ. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTONAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 615+000, CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, ANCHE QUI PER UN INCIDENTE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA. E PROPRIO SULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ...

