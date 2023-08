Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023)DELL’11 AGOSTOORE 11.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAÈ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 8 VERENTANA, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 9+000 TRA MARTA E CAMPO NUOVO. ANCORA CODE, INVECE, SULLA PROVINCIALE 600 ARIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LARIANO E CASALE PASTORE. ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E CASSIA VEIENTANA. INCIDENTE ANCHE IN VIA AURELIA, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A È INTERROTTA LA TRATTA ...