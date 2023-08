Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2023 ore 10 | 30

(Di venerdì 11 agosto 2023)DELL’11 AGOSTOORE 10.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO CON UNA NOTIZIA DAL VITERBESE TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 8 VERENTANA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE SI È VERIFICATO NEI PRESSI DEL KM 9+000 TRA MARTA E CAMPO NUOVO, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IL TRAFFICO È DEVIATO SU PERCORSI ALTERNATIVI. ALTRO INCIDENTE SULLA PROVINCIALE 600 ARIANA, CODE TRA LARIANO E CASALE PASTORE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A È INTERROTTA LA TRATTA ANAGNINA – SUBAUGUSTA, DA OGGI FINO AL 13 AGOSTO. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS. NEI PROSSIMI ...

