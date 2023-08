Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023)DELL’11 AGOSTOORE 09.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA DIRAMAZIONENORD PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CORSIA DI SORPASSO, SI STANNO FORMANDO CODE TRA FIANONO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. E ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA EFIUMICINO. IN VIA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLALBA E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI. TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A È INTERROTTA LA TRATTA ANAGNINA – SUBAUGUSTA, DA ...