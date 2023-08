Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 agosto 2023)DELL’11 AGOSTOORE 07.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA. DIAMO ALLORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, IL SERVIZIO DELLA METRO A È RIPROGRAMMATO CON ALCUNE CHIUSURE PARZIALI. IN PARTICOLARE, DA OGGI FINO A DOMENICA 13 AGOSTO, SOSPESA LA TRATTA ANAGNINA – SUBAUGUSTA, MENTRE DAL 14 AL 24 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. DURANTE LE INTERRUZIONI, GARANTITO UN SERVIZIO BUS NAVETTA, CON FREQUENZE DI PASSAGGIO DI CINQUE MINUTI. MA PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO ...