Via Portuense Investita 76enne da pirata della strada

(Di venerdì 11 agosto 2023) CRONACA DI ROMA – Tragico incidente sulla nuova corsia preferenzialevia, dove una donna anziana di 76 anni è statada un. Questo tratto di, che è entrato in vigore il 3 agosto scorso e ha suscitato numerose discussioni, è stato teatro dell’incidente che ha coinvolto la vittima, la quale è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo. L’incidente è avvenuto proprio all’altezza del civico 509 e secondo quanto è stato ricostruito dal gruppo Marconipolizia locale, la donna stava attraversando laquando è stata colpita violentemente da un veicolo Renault di colore nero. La donna, di circa 60 anni, ha riportato gravi ferite ed è stata portata ...

Incidente in via Portuense all'altezza del civico 509. Una donna, intorno alle 11 di venerdì 11 agosto, è stata investita da un veicolo poi datosi alla fuga. La signora è stata trasportata all'ospedal ...