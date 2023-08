Versilia | bufera sul caro - scontrini Critico boccia i prezzi | gestore mostra le bollette

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nel mirino del noto esperto Tozzi finisce uno dei locali in piazza Duomo a Pietrasanta. 'Dodici euro per un servizio scadente'. La replica: 'Tariffe in linea con la città'.

Nel mirino del noto esperto Tozzi finisce uno dei locali in piazza Duomo a Pietrasanta. 'Dodici euro per un servizio scadente'. La replica: 'Tariffe in linea con la città'.... seppur al lavoro tra i tavoli, c'era anche Dimitri Kunz, pure lui indagato nella... performer musicale della, accompagnato dai The Portofinos. Bonifazi, ex tesoriere del Pd e co - ...... in- si è ritrovata mezza Italia Viva . Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , ... che ha difeso a più riprese Santanchè nellagiudiziaria che sta affrontando per il collasso ...

Italia Viva, politici a cena al Twiga: ecco chi c'era nel locale di Santanchè Affaritaliani.it

Nel mirino del noto esperto Tozzi finisce uno dei locali in piazza Duomo "Dodici euro per un servizio scadente". La replica: "Tariffe in linea con la città".Nel locale di Marina di Pietrasanta in Versilia di cui la ministra era proprietaria assieme a Flavio Briatore, cena con sushi e schiacciatine. Poi lo spettacolo ...