Venezia | Gytkjaer | «Sono molto felice di essere qui»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Christian, nuovo attaccante delproveniente dal Monza, si è presentato in conferenza stampa Christian, nuovo attaccante delproveniente dal Monza, si è presentato in conferenza stampa. PAROLE – «diqui e mi sento pronto per questa nuova avventura. Innanzitutto voglio dare il mio contributo facendo gol e, con la mia esperienza, spero di poter aiutare anche i giovani compagni di squadra.rimasto sorpreso dall’ottimo finale di stagione che ha fatto ill’anno scorso e senz’altro il fatto di avere già lavorato in precedenza con Filippo Antonelli mi ha convinto a venire qui. Conosco la Serie B, un campionatodifficile dove ...