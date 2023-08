Veneto | ristoratore espone un cartello severo ma giusto sulla vetrina del suo locale | Cani sì | bambini

(Di venerdì 11 agosto 2023), unmette unseverissimo (ma altrettantoper certi versi) davanti alladel suo: ecco cosa recita la scritta Ilè una regione dell'Italia settentrionale ricca di storia, cultura, bellezze naturali e attrazioni di ogni genere. Una delle sue città più famose è senza dubbio Venezia, con i suoi canali incantevoli, i palazzi storici e la Piazza San Marco, dominata dalla maestosa Basilica. Gli amanti dell'arte possono ammirare gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova, o esplorare le opere di Andrea Palladio a Vicenza, come la Basilica Palladiana e le ville patrizie sparse nella campagna. C'è poi Verona, famosa per essere la città di Romeo e Giulietta che offre l'opportunità di visitare l'Arena, ...

... un altro degli 11 arrestati nell'operazione 'Metus', il quale aveva spiegato aldi ... Ma a quanto pare Pandolfo è riuscito a scappare in, almeno finché è stato catturato dai ...A Milano, invece, il cuocoha aperto un ristorante chiamato ' Locanda Perbellini Bistrot '. ... Nel 2023 Giancarlo Perbellini viene premiato con il riconoscimento di 'dell'anno' dalla ...Maurizio Di Marzio , sessantenne, ex brigatista rosso, oggi fa il: il suo nome è legato ... Luigi Bergamin , 73 anni, terroristaed ex ideologo dei Pac, che ideò l'omicidio del ...

Parcheggi selvaggi fuori dal ristorante di Mogliano Veneto, nei social le foto denuncia delle auto. L'appello: ilgazzettino.it

Nel ristorante del Michelangelo Residence a Jesolo, il cuoco gourmet propone due piatti con il granchio blu, donando nuova vita al “killer del ...Tra i lavoratori trovati senza contratto c’erano anche percettori di reddito di cittadinanza e stranieri senza permesso di soggiorno ...