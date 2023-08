Vela | Mondiali 2023 | partenza a razzo di Tita-Banti nei Nacra 17! Bene anche Stalder-Speri nei 49erFX

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ruggeroe Caterinanon vogliono abdicare dopo il trionfo iridato dell’anno scorso in Canada e mettono subito le cose in chiaro, vincendo tutte e tre le regate disputate nella giornata inaugurale dei Campionatidiolimpica a classi unificate, in programma nelle scure acque olandesi di L’Aia. I fuoriclasse azzurri restano dunque a punteggio pieno e occupano la prima posizione provvisoria nella classifica generale dei17 insieme ai tedeschi Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer.hanno dettato legge quest’oggi nella flotta gialla, mentre l’equipaggio teutonico ha firmato uno score di 8-1-1 nella flotta blu ritrovandosi dunque in vetta grazie al gioco degli scarti. Avvio positivo in casa Italia nella Blue Fleet ...

Da venerdì 11 agosto a domenica 20 agosto 2023 saremo tutti sintonizzati sui CampionatidiClassi Olimpiche 2023 . Un evento che si rinnova, capace di regalare forte emozioni. Le gare si terranno a The Hague , nei Paesi Bassi e verranno trasmesse integralmente in diretta ...Si tratta della sesta edizione deiUnificati, dopo quelle di Cadice 2003, Cascais 2007, ... si contenderanno quindi le prime qualificazioni per le loro nazioni all'Olimpiade della. In ...... giovane timoniere a 15 anni è stato il primo nel mondo a vincere tre titoliOptimist e ... È successo non senza polemica, ovvio, i talenti dellaitaliana, e della sua bravura, non nascono ...

Anche quest'anno, la città di Taranto si prepara ad accogliere uno degli eventi di vela più spettacolari e adrenalinici a livello mondiale: il Rockwool Italy Sail Grand Prix, che rappresenta il quarto ...Giornata di vigilia a L'Aia in vista della sesta edizione dei Campionati Mondiali di vela olimpica a classi unificate, primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Le ac ...