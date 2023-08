(Di venerdì 11 agosto 2023) Sembra fatta per l'arrivo di Gabrial. Da settimane gli azzurri avevano deciso di puntare sullo spagnolo per il centrocampo. Protagonista agli ultimi Europei U21 , l'ormai ex Celta Vigo ...

Sembra fatta per l'arrivo di Gabrial Napoli . Da settimane gli azzurri avevano deciso di puntare sullo spagnolo per il centrocampo. Protagonista agli ultimi Europei U21 , l'ormai ex Celta Vigo è sempre più vicino a indossare la ...La vendita di Gabricambierà notevolmente la roadmap del Celta in questo mercato. L'incasso di un importo vicino ai 40 milioni di euro servirà a Luís Campos per accedere a giocatori che al ...Insomma, i biancocelesti (che sono a undal concludere con la Juve per il ritorno di Lorenzo ...ha preso Jens Cajuste (23) dallo Stade Reims per 10 milioni e continua a spingere per Gabriel...

"Veiga a un passo dal Napoli: i dettagli" Corriere dello Sport

Aurelio De Laurentiis alla fine l'ha avuta vinta: il Napoli non pagherà i 40 milioni della clausola, ma una cifra più bassa, anche se molto vicina, più una serie di bonus. Il sodalizio galiziano, ...Con l'arrivo ormai ad un passo di Gabri Veiga dal Celta Vigo, presto si concretizzerà anche la cessione di Piotr Zielinski in Arabia Saudita. Il… Leggi ...