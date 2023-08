Valle Caudina | autovettura contro un muro | ferito un giovane

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale questa notte in, ad Airola. Un, alla guida di una Fiat Punto, mentre percorreva via Sorlatti, ha perso illlo della vettura per cause in corso di accertamento ed è andato a sbattereildi una casa. A causa dell’impatto, il ragazzo non è riuscito ad aprire la portiera ed è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e il personale del 118.Il, dopo essere stato liberato dai caschi rossi, è stato stabilizzato dal personale del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per effettuare i rilievi del sinistro, anche i Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.