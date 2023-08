Valentyna Ohurtsova | quando l’immaginario eleva l’anima e si spinge dentro l’armonia

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’attitudine ad adottare un linguaggio espressivo semplice, lineare, appartiene a tutti quegli artisti che in qualche modo hanno il bisogno di andare oltre la realtà contingente, pur mantenendo con essa un contatto necessario a comprenderne i risvolti e le complessità ma un attimo dopo fuggendo da essi per tendere verso una soluzione differente, inaspettata, quella dell’approccio del fanciullo che non si cura dei dettagli perché sa volgere il suo sguardo alla positività che il vissuto sempre offre. Da un lato alcuni di questi creativi sostengono il distacco completo dall’osservato per entrare nel mondo dell’indefinito, dall’altro però ve ne sono alcuni che non riescono ad astrarsi completamente, hanno bisogno di mantenere un legame con ciò che l’occhio conosce per poi condurlo a inedite interpretazioni che lasciano emergere pensieri e sensazioni diverse. L’artista di cui vi parlerò ...