Valentina Ferragni e Matteo Napoletano | perché se lei ha qualche anno in più è ancora un tabù

(Di venerdì 11 agosto 2023) Gli hater non si sono fatti sfuggire l’occasione di attaccare l’influenceril nuovo fidanzato sarebbe considerato «troppo giovane». Eppure, quando la differenza di età in una relazione pende a favore della donna, è davvero raro che esistano commenti di questo genere

Con alcune foto di famiglia,ha ufficializzato la relazione con il nuovo fidanzato che ha scalzato Luca Vezil dal cuore della terzogenita della famiglia di influencer. Matteo Napoletano è ufficialmente un nuovo ......- Alba Parietti in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Melissa Satta sfoggia le curve in Sardegna Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -, ecco le ......- Alba Parietti in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Melissa Satta sfoggia le curve in Sardegna Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -, ecco le ...

Valentina Ferragni, la risposta alle critiche sul fidanzato: «Mi hanno dato 22 anni, chi è il giovane» leggo.it

Dopo rumor, silenzi che sapevano di conferme, comparse negli stessi luoghi e scatti rubati, l’ufficialità è finalmente arrivata: Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono una coppia. A destare molto ...«Ieri sera eravamo a cena con dei francesi e mi hanno detto che ho 22 anni» dice Valentina Ferragni in una story in cui si riprende insieme al fidanzato Matteo Napoletano. Una ...