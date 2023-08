USA | ennesimo attacco di Biden alla Cina | dichiarazioni pesanti

Leggi su notizie

(Di venerdì 11 agosto 2023) USA,e frecciatina da parte del presidente americano Joenei confronti dellaa dir pocoNon si è fatto assolutamente attendere l’ultimoda parte di Joenei confronti della. Come riportato in precedenza (ed anche in altre occasioni) il numero uno degli USA ha deciso di puntare nuovamente il dito contro il Paese asiatico. Questa volta si è voluto soffermare in merito ai problemi economici che starerebbe avendo la nazione del leader Xi Jinping. Tanto da ribadire che laè come se fosse una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere da un momento all’altro. Fino a questo momento non è arrivata alcuna replica da parte del leader cinese, anche se ...