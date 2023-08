Uomini e Donne | Tina Cipollari Conferma Il Ritorno | Sarò Più Pungente Di Prima!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 11 agosto 2023)si è fatta sentire sui social, dichiarando che tornerà nella nuova edizione e che, al contrario di quanto detto, sarà anche piùdi prima… Sta per iniziare una nuova edizione diche potrebbe essere all’insegna del cambiamento, come sta accadendo per tutte le altre trasmissioni Mediaset. Infatti Pier Silvio Berlusconi sembra avere intenzione di dare vita ad una rete più sobria, senza litigi e senza trash. Perciò, in tanti si erano preoccupati per la presenza di, che ora ha rassicurato i fan sui social in merito al suorassicura i fan: tornerò e ...