Uomini e Donne | Maria De Filippi fa fuori un opinionista? La scelta che fa scalpore

(Di venerdì 11 agosto 2023) La nuova stagione discalda i motori e accresce la curiosità dei telespettatori che si assisteranno a molti cambiamenti. Oltre ai nuovi tronisti che si metteranno in gioco, arriveranno nuovi volti nel parterre del trono over. Molti di quest’ultimi, infatti, sono stati messi alla porta, seguendo appunto il consiglio di Pier Silvio Berlusconi. E c’è di più anche gli opinionisti saranno meno quest’anno in quanto gli esperti rivelano che Tinì Cansino non farà parte del programma.: Tinì Cansino lascia il programma? In questi giorni la lente di ingrandimento si è focalizzata soprattutto su Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali sembravano ad un passo dall’esclusione della nuova stagione di. Alla fine la Cipollari ha rassicurato tutti affermando ...

...tanti "fiori" avvelenati e tanti "baci di Giuda" vengono proprio dalle sovrastrutture degli... E le testimonianze a cui faccio riferimento non mi arrivano solo da, che hanno dovuto porre ...Intanto le due conduttrici stanno trascorrendo le ultime settimane di vacanze in attesa del ritorno in tv con È sempre mezzogiorno eSecondo i partecipanti al sondaggio (siache), per prima cosa sarebbe opportuno offrire consigli su come vestirsi in base alla propria body shape . Non solo la mancanza di capi d'...

"Uomini e donne", le scelte dei tronisti: che fine hanno fatto le coppie TGCOM

Una delle coppie più amate, uscite dal programma di dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne, è sicuramente quella composta da Beatrice Valli e Marco Fantini. I due, ...Mauro Coruzzi elogia Maria De Filippi: nonostante i terribili lutti che ha vissuto, quest'anno è stato ricco di successi.