(Di venerdì 11 agosto 2023) Il presidente della Commissione dell', Moussa Faki Mahamat, ha espresso "profonda preoccupazione" per il "deterioramento delle condizioni di" del presidente nigerino Mohamed ...

Il presidente della Commissione dell', Moussa Faki Mahamat, ha espresso "profonda preoccupazione" per il "deterioramento delle condizioni di detenzione" del presidente nigerino Mohamed Bazoum, definendo "inaccettabile" il ...Ora si attende una presa di posizione dell'e un pronunciamento delle Nazioni Unite, come richiesto nel comunicato finale della Cedeao. E si attende soprattutto che la giunta militare ...C'è, di contorno, il rinvio al mittente dei mediatori dell'organizzazione regionale CEDEAO, dell'e dell'Onu, la chiusura delle frontiere alle mercanzie e le reiterate (e non inedite) ...

Unione Africana preoccupata per detenzione Bazoum Agenzia ANSA

Il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, ha espresso "profonda preoccupazione" per il "deterioramento delle condizioni di detenzione" del presidente nigerino Mohamed ...I leader africani si dicono ancora disposti a insistere sulla via del dialogo ma la strada della diplomazia è stretta e accidentata, perché i segnali arrivati dalla giunta dei generali nigerini sono ...