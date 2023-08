Una delle grandi eredità di Michela Murgia è che ha costretto tantissima gente a pensare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Non amo necrologi e coccodrilli e, come sempre di fronte a un lutto, non ho mai parole adeguate. Ho il timore di scivolare sulle frasi fatte e sulla retorica. E una morte è tutto, fuorché un cliché o un espediente linguistico. Per cui didirò le cose che sento, per come l’ho conosciuta e per quello che mi ha lasciato in tutti questi anni. La mia, sia chiaro, è una conoscenza quasi esclusivamente letteraria e politica. L’ho vista dal vivo tre o quattro volte, qualche scambio fugace e nulla più. E quindi, cosa dire? Dirò che Accabadora, il romanzo che le ha dato grande popolarità, ha segnato per me la differenza tra un prima e un dopo. E ancora: le sue prese di posizione, in tutti questi anni, mi hanno aiutato a crescere. Questo, la sua morte, non me lo toglierà mai. E forse potrei fermarmi qui. Ma dirò di quando era su quel carro al ...