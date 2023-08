Un finale “troppo” lungo

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il Main Event di SummerSlam ha deluso molti, anche me. Ilcontraddittorio, a tratti illogico, è riuscito a deludere più che stupire. E non è una delusione dovuta alla mancata vittoria del favorito, quanto piuttosto un rammarico per aver rovinato una storia “bella” con un epilogo evitabile. Jimmy incappucciato che costa il match al fratello Jey, permettendo a Roman di vincere il match e mantenere il titolo, è stato percepito da tanti come un insulto alla propria intelligenza. Non c’era nulla che lo faceva presagire, nulla che lo facesse intuire, nessun accenno, niente. Ma mi ripeto: non è stupore questo, è dispiacere puro. Dispiace vedere che una storyline che dura da tre anni, portata avanti egregiamente dalla regia e dai protagonisti, che, invece di concludersi come dovrebbe, stravolge tutto l’arco narrativo con dei “colpi di spugna” raffazzonati e ...