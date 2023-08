Ultim’ora | Zielinski-Al-Ahli rischia di saltare | Piotr non convintissimo di andare in Arabia

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 11 agosto 2023)potrebbe clamorosamente restare in Campania. Secondo quanto riferito da Radio Marte, infatti, il polacco non è del tutto convinto di trasferirsi inSaudita, nonostante il maxi ingaggio da 36 milioni di euro in tre anni offerto dall’Al-: “Le certezze diin merito ad un suo passaggio innon ci sono L'articolo