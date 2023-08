Ultime Notizie Serie A | le parole di Dimarco e Benitez

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: «La mia vita nerazzurra. L’interismo è un fuoco che brucia dentro» Federico, terzino dell’Inter, si è raccontato a 7, il magazine del Corriere della Sera, dove ha parlato di tante cose. Rafa: «Il Napoli è un top club, Gabri Veiga se lo merita» Rafa, ex allenatore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del mercato degli azzurri. Inter, casting punta: Taremi o Arnautovic I nerazzurri sono alla ricerca di un centravanti per Inzaghi. Napoli, De Laurentiis tuona su Osimhen Ledel presidente degli azzurri che avvertono agente e arabi. Lazio, contatti ...

"Al momento la struttura opera in modalità standard", hanno aggiunto dopo ledelle scorse ... Nelle24 ore, secondo le denunce arrivate via Telegram dalle autorità ucraine, i russi hanno ...Dalle "profondità" del web è emerso nelleore un video parodia del film Barbie , film di Greta Gerwig che ha conquistato il botteghino mondiale nel corso dellesettimane. Al posto delle star di Hollywood, sono stati inseriti tutti i politici italiani da Giorgia Meloni a Matteo Salvini . Il video parodia di Barbie Meloni è diventato virale . Matteo ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Mosca: "Abbattuto drone sulla città". Riaperto spazio aereo. LIVE Sky Tg24

Kiev, 11 ago. (Adnkronos) - Continuano gli attacchi con droni in Russia. Le autorità russe affermano di aver sventato, grazie alla difesa aerea, un attacco con droni sulla capitale. Il sindaco, Sergey ...Dopo la cavalcata degli ultimi anni si ferma la storica serie di Canale 5: Terra Amara in pausa, Un altro domani finisce definitivamente, il programma Mediaset Ferragosto si avvicina ed è tempo di ...