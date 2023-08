Ultime Notizie – Salario minimo | Meloni e Fratoianni si incontrano in aereo | pre-vertice a sorpresa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 11 agosto 2023) ‘Pre-’ aintra Giorgiae Nicolaprima del summit a palazzo Chigi sul. Il premier e il segretario nazionale di Sinistra italiana si sono ritrovati casualmente sullo stesso volo di linea Brindisi-Roma. Entrambi, infatti, tornavano dal mare della Puglia. Da ieri sera in Valle d’Itria per una vacanza in famiglia (con il compagno Andrea Giambruno, la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il cognato, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida) la presidente di Fratelli d’Italia ha fatto un breve pit-stop nella Capitale (senza volo di Stato) per presiedere la riunione suldi oggi alle 17 tra il governo e le opposizioni. Anchesi ...